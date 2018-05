Militares portugueses envolvidos em troca de tiros

Troca de tiros na República Centro Africana acabou sem feridos. Paraquedistas foram chamados ao terreno depois de grupo armado ter atacado igreja.

Militares portugueses em missão na República Centro Africana envolveram-se esta terça-feira numa troca de tiros na capital do país, Bangui. A troca de tiros aconteceu durante numa operação de protecção de civis, revelou o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA).



O incidente não provocou feridos entre os militares, mas nove civis sofreram ferimentos. Os militares da Força de Paraquedistas foram chamados a intervir "para responder a uma situação de troca de tiros próximo de uma igreja católica", numa operação da missão das Nações Unidas na República Centro Africana.



A força portuguesa foi activada "com o objectivo de proteger os civis e recolher informação para esclarecer a situação", referiu o EMGFA em comunicado.



De acordo com o gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, "ao chegarem às proximidades do local dos confrontos" entre elementos do grupo armado e da população, "a força portuguesa foi flagelada com vários disparos de armas ligeiras, tendo prosseguido movimento" em direção à igreja Notre Dame de Fátima.



"Depois de reorganizados defensivamente na igreja, juntamente com outras unidades de capacetes azuis da MINUSCA [a força das Nações Unidas no país] e elementos da polícia local, com o fim de proteger a população, a força portuguesa executou fogo e movimento, efetivando a segurança na área", continua o mesmo comunicado.



Foram ainda feitas patrulhas de segurança na área, "mantendo a Força de Reacção Rápida portuguesa unidades na área a executar patrulhas e segurança ao local".