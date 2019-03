Os presidentes dos EUA e do Brasil encontraram-se, esta terça-feira, na Casa Branca, ponto de passagem de Jair Bolsonaro na sua primeira visita de estado. O chefe de estado brasileiro e Donald Trump trocaram camisolas das respetivas seleções, num gesto que demonstra a boa relação entre ambos. - Fotografias , Sábado.





O presidente dos EUA assumiu ainda que deseja ter o Brasil como um aliado dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), organização militar comum de defesa, que conta com 29 países-membros. "Tenho a intenção de designar o Brasil como um aliado especial fora da NATO e até mesmo como um aliado dentro da NATO. Isso poderia melhorar nossa cooperação. As nossas nações estão a trabalhar juntas para proteger o povo do terrorismo do crime transnacional e do tráfico de drogas, armas e pessoas, algo que é prioridade", disse durante a conferência de imprensa conjunta.

Logo ao início do encontro na Casa branca, o chefe de Estado norte-americano afirmou que apoia igualmente a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). "Eu estou a apoiar os esforços deles [brasileiros] para entrar [na OCDE]", disse Trump, ao lado de Bolsonaro, sem dar mais detalhes sobre o assunto.

"A relação do Brasil com os EUA é, por causa da nossa amizade, provavelmente a melhor de sempre", atirou Trump no final do encontro entre ambos.



Com Lusa