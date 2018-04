O líder norte-coreano Kim Jong-un assistiu a um concerto de estrelas sul-coreanas de K-pop (um género musical que teve origem na Coreia do Sul), na capital Pyongyang.A notícia de que o líder da Coreia do Norte assistiu ao concerto, ao lado da sua mulher, foi avançado pelo ministro da cultura sul-coreano, este domingo.Esta foi a primeira delegação de artistas sul-coreanos que actuaram no país a norte em mais de uma década. Este espectáculo musical acontece pouco tempo antes de uma cimeira que vai juntar os dois países.Cerca de 11 artistas vão actuar em Pyongyang, semanas depois de o país a norte ter enviado uma delegação de atletas aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang.A terceira cimeira inter-coreana (as primeiras foram em 2000 e 2007) deverá acontecer a 27 de Abril. Já a cimeira entre a Coreia do Norte e os EUA não tem data agendada.