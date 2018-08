Fisco de Nova Iorque acredita que o antigo advogado do presidente dos EUA pode ter "informações relevantes" sobre a entidade. Cohen admitiu ter pagado a duas mulheres "a pedido do candidato" Donald Trump e "com a intenção de influenciar as eleições" presidenciais de 2016.

O antigo advogado de Donald Trump Michael Cohen foi intimado pelo Departamento de impostos e Finanças do Estado de Nova Iorque para prestar desclaralões sobre a Fundação do presidente dos EUA.



"A intimação [a Michael Cohen] tem como objectivo obter informações relevantes" depois das últimas notícias sobre o advogado, explicou o porta-voz do fisco nova-iorquino, James Gazzale, à CNBC. Esta terça-feira, perante um tribunal federal, Michael Cohen declarou-se culpado de oito acusações e admitiu ter pagado a duas mulheres "a pedido do candidato" e "com a intenção de influenciar as eleições" presidenciais de 2016.



Gazzale garantiu ainda que o seu departamento vai trabalhar directamente com o procurador-geral de Nova York e com o procurador distrital de Manhattan.



Cohen deu-se como culpado em cinco acusações de fraude fiscal, uma de fraude bancária e duas de violação das leis de financiamento das campanhas eleitorais, numa audiência no tribunal federal de Manhattan, Nova Iorque. O advogado, que trabalhou mais de dez anos para Trump, precisou ter pagado as quantias de 130 mil e 150 mil dólares a duas mulheres que afirmavam ter tido uma relação com Donald Trump em troca do respectivo silêncio, "a pedido do candidato" e "com a intenção de influenciar as eleições" presidenciais, de que Trump sairia vencedor.



Michael Cohen não forneceu os nomes das mulheres, mas os montantes correspondem aos pagamentos já conhecidos feitos a Stormy Daniels, actriz de filmes pornográficos que afirma ter tido uma breve ligação com Trump em 2006, e a Karen McDougal, uma ex-modelo da revista Playboy que afirma também ter tido uma ligação com o multimilionário em 2006-2007.



No Twitter, Trump acusou o seu ex-advogado pessoal de "inventar histórias" para conseguir um "acordo" judicial.