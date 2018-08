O ex-advogado de Donald Trump entregou-se ao FBI esta terça-feira após aceitar um acordo judicial com os procuradores federais do estado de Nova Iorque, segundo a CNN. O teor do acordo ainda não foi revelado, mas Cohen deve declarar-se culpado de todas as acusações que recaem sobre si - fraude bancária, fuga aos impostos e violação das leis federais de campanha.





Segundo o The New York Times, Cohen admitu ter pago a uma actriz pornográfica - Stormy Daniels - "a mando do candidato", referindo-se a Donald Trump, com o objectivo de comprar o silêncio sobre uma relação entre ambos. De acordo com a mesma fonte, Cohen explicou que o "objectivo principal era influenciar as eleições" presidenciais de 2016, que foram ganhas pelo milionário republicano.

Nos últimos meses, Cohen tem sido alvo de investigações pelas autoridades norte-americanas e as suas actividades – um negócio de licenças de táxi, os empréstimos contraídos e acordos de silêncio firmadas com diversas mulheres que alegadamente tiveram relações sexuais com o actual presidente dos Estados Unidos da América – têm estado sob escrutínio judicial. Em Fevereiro deste ano, o ex-advogado de Trump admitiu ter transferido 130 mil dólares (cerca de 105 mil euros) para a conta da actriz pornográfica Stormy Daniels para a impedir de revelar que teve uma relação com o presidente norte-americano.

Cohen divulgou também as gravações que fez a conversas Trump sobre a compra de direitos de uma história sobre um caso extra-matrimonial que Trump teve com uma modelo da Playboy, o que, juntamente com as buscas do FBI à casa, escritórios e quarto de hotel do advogado, fragilizou a relação entre os dois.

O ex-advogado de Trump, outrora tão próximo do líder norte-americano, poderá revelar-se uma peça fundamental na investigação de Robert Mueller, que está a investigar uma possível intervenção russa nas eleições presidenciais de 2016, que tornaram Trump presidente dos EUA. Porém, não é claro ainda se Cohen estará disposto a assumir este papel.



Com Carolina R. Rodrigues