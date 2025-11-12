Trump exorta republicanos a não se “distraírem” com caso Epstein

Democratas divulgaram um antigo e-mail de Jeffrey Epstein em que este falecido pedófilo afirma que o presidente norte-americano "sabia das raparigas".

Donald Trump exortou esta quarta-feira os republicanos a não se “distraírem”, após os democratas divulgarem um antigo e-mail de Jeffrey Epstein em que este falecido pedófilo afirma que o agora presidente norte-americano "sabia das raparigas".



Trump pede foco republicano, caso Epstein surge AP Photo/Evan Vucci

Após a divulgação do e-mail de Epstein, de quem Trump foi amigo durante décadas, a Casa Branca multiplicou-se em declarações a rebater a implicação no caso, a última das quais do próprio Trump, através da rede Truth Social.

“Os democratas estão a tentar ressuscitar a farsa de Jeffrey Epstein porque farão tudo para desviar a atenção do quão mal se saíram com a paralisação do governo e tantos outros assuntos”, publicou o Presidente norte-americano.

“Só um republicano muito mau ou estúpido cairia nesta armadilha”, frisou Trump, repisando várias vezes que os democratas são responsáveis pela paralisação do governo e que quererem tirar o foco deste assunto.

“Não deve haver desvios de atenção para Epstein ou qualquer outra coisa, e quaisquer republicanos envolvidos devem concentrar-se apenas em reabrir o país”, afirma Trump.

O e-mail em causa, enviado por Epstein ao escritor e jornalista Michael Wolff, foi publicado na rede social X por congressistas democratas e noticiado pelo jornal The New York Times e pela cadeia de televisão CNN.

Nessa mensagem, o financeiro nova-iorquino, condenado por crimes sexuais, afirma que "Trump disse que queria que renunciasse a ser membro de Mar-a-Lago", o clube do republicano na Florida (sudeste).

"É claro que ele sabia das raparigas", pode ler-se nesse 'e-mail', referindo-se a Trump.

Noutro 'e-mail' de 2011, Epstein terá escrito à cúmplice Ghislaine Maxwell, a cumprir uma pena de 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores, que Trump "passou várias horas" com uma das vítimas, identificada pela Casa Branca como Virginia Giuffre, que morreu em abril, aos 41 anos.

O caso Epstein voltou a dominar o debate político depois de o Governo norte-americano ter anunciado, em julho, que não descobriu novas provas que justificassem a divulgação de documentos adicionais.

Epstein foi encontrado morto na prisão em 2019, num suicídio segundo as autoridades, antes de ser julgado por tráfico sexual.

A morte alimentou múltiplas teorias da conspiração, incluindo a de que teria sido assassinado para impedir que denunciasse figuras influentes.

Trump, que durante a campanha presidencial prometeu "revelações bombásticas" sobre o caso, tem agora procurado minimizar o tema, descrevendo-o como "uma farsa orquestrada pela oposição democrata".

Antes de Trump recorrer hoje às redes sociais, a sua porta-voz Karoline Leavitt afirmou que o Presidente "não fez absolutamente nada de errado".

"Estes e-mails não provam nada, exceto que o presidente Trump não fez absolutamente nada de errado", disse numa conferência de imprensa na Casa Branca.

Num comunicado, Leavitt defendeu que os democratas “fizeram chegar seletivamente 'e-mails' aos meios de comunicação de esquerda para fabricar uma narrativa falsa e difamar o Presidente Trump".

"O Presidente retirou Jeffrey Epstein do clube há décadas porque este maltratava funcionárias", afirmou.

Giuffre "afirmou repetidamente que o Presidente Trump não fez nada de errado e que não podia ter sido mais amigável" nas poucas ocasiões em que se cruzaram.

O Governo de Trump divulgou também uma lista de artigos que, segundo a Casa Branca, demonstram a falta de fiabilidade de Michael Wolff e classificam o trabalho do jornalista, como "repleto de erros e imprecisões".