O procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, anunciou esta quarta-feira a sua demissão a pedido do presidente norte-americano. Mas a animosidade demonstrada por Trump não é de hoje e tem uma razão.

Numa curta carta, Jeff Sessions começa por anunciar a saída de procurador-geral dos Estados Unidos da América a pedido de Donald Trump. A relação entre os dois nunca foi a melhor, com o presidente norte-americano a repreender sucessivamente o responsável do Departamento de Justiça pela sua passividade quanto à alegada ingerência russa nas eleições norte-americanas.

As repreensões não são de hoje: começaram há mais de um ano e meio, quando Trump culpou Sessions pela investigação do procurador-especial Robert Mueller, terminando com o seu afastamento esta quarta-feira.

Questionado ao início do dia sobre a segurança de Sessions como procurador-geral, o chefe de estado norte-americano referiu que preferiria responder acerca deste assunto mais tarde. O mais tarde coincidiu com a carta de Sessions enviada ao chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly.

"O mais importante do meu tempo como procurador-geral é que restaurámos e defendemos a lei", escreveu o procurador-geral na mesma. Sessions refere na missiva o trabalho que fez pela administração de Trump, como o reforço das leis da imigração, o controlo da fronteira norte-americana com o México ou a luta contra a violência armada - um trabalho instrumental ao executar as promessas feitas por Trump durante a campanha.

E o procurador-geral foi mesmo isso: um defensor acérrimo das políticas do seu presidente e o membro nacionalista cristão mais presente da administração. Partilhava uma visão secular dos EUA, país "onde tribunais retêm que a moralidade não é uma base para a lei, onde ministros têm medo de se afirmarem e onde um grupo pode activamente perseguir outros conjuntos religiosos, rotulando-os de ‘grupos de ódio’ baseando-se na sua crença", afirmou, citado pelo site Vox.





Sessions:



"Dear Mr. President,



At your request, I am submitting my resignation."







Ao juntar cristãos, cumpriu o trabalho de campo para Trump ganhar eleitores mas a sua inércia quanto ao caso que ligava o presidente a uma eventual interferência russa nas eleições acabou por ser o fim – que demorou a chegar. Até à confirmação, que chegou esta quarta-feira, muitos foram os insultos que o presidente dirigiu a Sessions, chamando-o - em diversas ocasiões - de "idiota", "vergonhoso" e "confrangido".

Num dos mais recentes comentários acerca de Sessions, o presidente norte-americano considerou que o procurador "nunca adquiriu controlo do Departamento da Justiça" e, em Agosto deste ano, Trump queixou-se à imprensa de que a investigação sobre a ingerência russa nunca teria sido lançada se Sessions fosse um "verdadeiro" procurador-geral para a conseguir parar. Em resposta, Sessions considerou que, enquanto estivesse no lugar, "as acções do Departamento da Justiça não seriam influenciadas por considerações políticas".

O futuro do Departamento de Justiça norte-americano é agora pouco claro. Para já, Trump anunciou que o advogado Matthew Whitaker irá tomar o lugar de Sessions como procurador-geral até ser encontrado um substituto.