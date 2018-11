Ruth Bader Ginsburg, juíza do Supremo Tribunal norte-americano, caiu no seu escritório no tribunal e partiu três costelas.

"Ela foi para casa, mas depois de sentir desconforto durante a noite, foi ao hospital universitário George Washington. Os exames revelaram que ela fracturou três costelas no lado esquerdo e foi admitida para observação e tratamento", indicou o tribunal num comunicado.



Ginsburg é o membro mais velho do Supremo Tribunal e uma entre os quatro juízes do Supremo Tribunal norte-americano. Tem 85 anos. Apesar de os juízes do Supremo Tribunal dos EUA não costumarem dar voz às suas opiniões políticas, Bader Ginsburg é uma dura crítica de Trump. Numa entrevista antes da eleição, afirmou: "Não consigo imaginar como seria este lugar - nem o país - com Donald Trump como presidente. Ela também não assistiu ao discurso do Estado da União de Trump em 2018.