Trump diz que futuro do TikTok nos Estados Unidos depende da China

"Talvez a deixemos morrer, ou talvez... Não sei, depende. Depende da China", declarou o presidente norte-americano.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este domingo que o futuro do TikTok no país depende da China, quando se aproxima o prazo para que a aplicação de vídeos curtos deixe de operar em território norte-americano.



Trump aborda futuro do TikTok nos EUA, dependente da China

"Talvez a deixemos morrer, ou talvez... Não sei, depende. Depende da China", declarou Trump à imprensa em Nova Jérsia, antes de regressar a Washington.

Na próxima quarta-feira expira o prazo legal para que a empresa chinesa ByteDance venda o TikTok ou a aplicação deixe de funcionar nos Estados Unidos.

Trump, que no mês passado abriu uma conta oficial da Casa Branca no TikTok, adiou por três vezes a entrada em vigor do veto à operação da aplicação nos Estados Unidos.

O futuro da plataforma é um dos temas centrais nas conversações que começaram este domingo em Madrid entre o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, nas quais as partes procura avançar para um acordo tarifário.

Durante o primeiro mandato, Trump foi abertamente crítico do TikTok, considerando que os dados dos utilizadores norte-americanos poderiam ser acessíveis ao Governo chinês, mas agora defende o uso da plataforma como ferramenta para se conectar com o eleitorado mais jovem.

"Fui muito bem no TikTok. Consegui o voto dos jovens e obtive números que ninguém no Partido Republicano jamais conseguiu", afirmou este domingo.