O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que "as coisas estão bem encaminhadas" na preparação da cimeira com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

"As coisas estão a correr bem. A data do encontro com a Coreia do Norte ainda não está marcada", escreveu Trump na rede social Twitter, depois de ter conversado com o Presidente da Coreia do Sul, que na sexta-feira se encontrou com o líder norte-coreano.





Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 28, 2018

O Presidente dos Estados Unidos acrescentou que vai informar o primeiro-ministro japonês das "negociações em curso" para a realização da cimeira.

Recentemente, Donald Trump tinha elogiado a atitude do líder da Coreia do Norte, afirmando que ele foi "muito aberto" e "muito respeitável" e que Pyongyang quer que a cimeira se realize "assim que for possível".

Trump e Kim deverão reunir-se em Maio ou Junho.