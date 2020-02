"há muita gente a pensar que [o vírus] desaparecerá em abril, com o calor. Quando o calor chega. Desaparecerá em abril". E reiterou mais tarde: "Em abril, ou durante o mês de abril, o calor geralmente mata este tipo de vírus, por isso pode ser uma coisa boa".



Em relação aos casos de coronavírus nos Estados Unidos, o presdiente afirmou que "estamos em grande forma. Temos 11 casos, muitos deles estão em boa forma". Ainda que isto seja verdade com vírus sazonais, como é o caso da gripe comum, não é tão linear que o calor seja um dos fatores decisivos para a eliminação do coronavírus.



As autoridades chinesas elevaram esta segunda-feira para 908 mortos e mais 40 mil infetados o balanço do surto de pneumonia na China continental causado pelo novo coronavírus.

Além do território continental da China e das regiões administrativas chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 350 casos de contágio confirmados em 25 países. Na Europa, o número chegou no domingo a 39, com duas novas infeções detetadas em Espanha no Reino Unido.



Já morreu um norte-americano na China, vítima do vírus.



