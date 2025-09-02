Trump diz estar "muito dececionado" com Putin

" Milhares de pessoas estão a morrer, é uma guerra que não faz sentido", afirmou o presidente dos EUA.
O presidente americano Donald Trump disse hoje estar "muito dececionado" com o seu homólogo russo Vladimir Putin, depois do encontro entre ambos no Alasca não ter resultado num progresso substancial sobre uma solução para a guerra na Ucrânia.
Trump expressa desilusão com Putin devido à guerra e mortesAP Photo/Mark Schiefelbein
"Tínhamos uma relação excelente", afirmou Donald Trump, durante uma entrevista na rádio com o apresentador Scott Jennings, acrescentando: "Estou muito dececionado com o presidente Putin. (...) Milhares de pessoas estão a morrer, é uma guerra que não faz sentido", afirmou o presidente dos Estados Unidos da América.
O presidente, de 79 anos, não especificou, no entanto, se aquela deceção se poderia traduzir em consequências para a Rússia, apesar do seu ultimato de duas semanas dado a Moscovo, que deve chegar ao fim esta semana.
Mas, declarou também não estar preocupado com uma potencial aliança entre a Rússia e a China, pouco depois de um encontro entre Vladimir Putin e Xi Jinping, hoje em Pequim, véspera de um desfile militar gigante.
"Não estou preocupado de maneira nenhuma", afirmou Donald Trump. "Temos as forças militares mais poderosas do mundo, de longe, e eles nunca usariam as suas forças militares contra nós. Acredite, seria a pior coisa que eles poderiam fazer", acrescentou.
O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu na segunda-feira a ofensiva militar russa na Ucrânia, acusando o Ocidente de ter desencadeado o conflito, durante uma cimeira sobre segurança organizada no nordeste da China.
"Esta crise não foi desencadeada pelo ataque da Rússia à Ucrânia. É o resultado de um golpe de Estado na Ucrânia, que foi apoiado e provocado pelo Ocidente", afirmou Putin, durante a reunião da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês).
Por todo o Estado, há sinais de escassez gritante de pessoal. Faltam dois mil guardas prisionais. Já na carreira de enfermaria faltam 20 mil profissionais. A isto poderíamos somar a falta de médicos no SNS.
A maioria dos magistrados não dispõe de apoio psicológico adequado, o que resulta em inúmeros casos de burnout. Se esta estratégia persistir, a magistratura especializada comprometerá a qualidade do trabalho, sobretudo na área da violência doméstica.
Agora, com os restos de Idan Shtivi, declarado oficialmente morto, o gabinete do ministro Paulo Rangel solidariza-se com o sofrimento do seu pai e da sua mãe, irmãos e tias, e tios. Família. Antes, enquanto nas mãos sangrentas, nem sequer um pio governamental Idan Shtivi mereceu.
Na Europa, a cobertura mediática tende a diluir a emergência climática em notícias episódicas: uma onda de calor aqui, uma cheia ali, registando factos imediatos, sem aprofundar as causas, ou apresentar soluções.