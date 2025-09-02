Flotilha para Gaza lança apelo urgente por corredor de ajuda

Elementos pedem a "abertura de um corredor humanitário imediato" para a Faixa de Gaza, que seja "seguro e permanente".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Representantes eleitos de vários países a bordo da flotilha que navega para Gaza lançaram hoje um "apelo urgente" a governos e organizações internacionais, pela sua proteção durante a ação humanitária e pela abertura de um corredor de ajuda ao enclave.



Flotilha parte de Barcelona rumo a Gaza para criar corredor humanitário

Estes representantes eleitos de vários países apelaram, num comunicado conjunto que conta também com autoridades que não estão a bordo da flotilha, para a "abertura de um corredor humanitário imediato" para a Faixa de Gaza, que seja "seguro e permanente".

"Este é um imperativo moral, legal e humanitário. A população civil deve ter acesso a ajuda humanitária, livre de quaisquer constrangimentos ou atrasos", sublinharam.

A organização da ação humanitária, Global Sumud Flotilla, destacou hoje em comunicado que a flotilha que saiu de Barcelona no domingo com o objetivo de chegar a Gaza segue o percurso planeado pelo Mediterrâneo, mas sem cinco dos barcos mais pequenos, por causa das condições do mar.

Integram a Global Sumud Flotilla ("sumud" é uma palavra árabe que significa "resiliência") centenas de pessoas de 44 países, incluindo três portugueses: a deputada e dirigente do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.

Outra das participantes é a ativista sueca Greta Thunberg, que apelou "à resistência" dos cidadãos face "ao fracasso" dos governos para enfrentar "o genocídio" perpetrado por Israel em Gaza.

No apelo urgente, assinado por deputados de Portugal, Polónia, Espanha ou Brasil a bordo da flotilha, os signatários sublinharam que a Global Sumud Flotilla se compromete em levar ajuda e de se solidarizar com o povo de Gaza, defendendo que deve "ter proteção total".

"Apelamos a todos os governos e instituições internacionais que protejam a flotilha até à sua chegada, segura, a Gaza, garantindo que a sua missão não é bloqueada nem ameaçada. Gostaríamos de salientar que a iniciativa Global Sumud Flotilla é uma iniciativa legal e que, por isso, não pode ser atacada ou bloqueada", pode ler-se.

A mesma nota, que conta com autarcas, deputados e eurodeputados de vários países que não estão a bordo, apontou também para a "responsabilidade da comunidade internacional", destacando que "o direito internacional humanitário obriga, todos os países, a proteger os civis que se encontram em zonas de conflito e possibilitar a distribuição de ajuda humanitária".

O comunicado conjunto apela também ao fim da "utilização da fome como arma de guerra", reafirmando o seu "compromisso coletivo com a paz, dignidade humana e direito internacional".

"A história irá julgar-nos não pelas nossas palavras, mas pelas nossas ações na proteção da vida humana nos seus momentos de vulnerabilidade", destacaram ainda.

A Global Sumud Flotilla tem recebido manifestações de apoio de ativistas sociais, políticos e outras figuras públicas de renome internacional, como a atriz norte-americana Susan Sarandon e o ator irlandês Liam Cunningham.

A organização prevê que a viagem até Gaza leve perto de duas semanas.

Israel tem em curso uma ofensiva militar na Faixa de Gaza desde que sofreu um ataque do grupo islamista Hamas em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.

De acordo com dados divulgados pelas autoridades do enclave palestiniano, a ofensiva lançada por Israel em Gaza já fez mais de 63 mil mortos.

Em 22 de agosto, a ONU declarou oficialmente a fome na cidade de Gaza, depois de os especialistas terem alertado que 500.000 pessoas se encontram numa situação catastrófica.