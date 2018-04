O presidente sul-coreano considera que o processo de paz entre as Coreias seria impossível sem a actuação do presidente dos EUA.





"O Presidente Trump devia ganhar o Prémio Nobel da Paz." A frase não foi proferida por um dos apresentadores do programa Fox & Friends ou por Mike Pence. Quem o disse foi Moon Jae-in, o presidente da Coreia do Sul.



O presidente sul-coreano terá feito estas declarações durante uma reunião de ministros, segundo meios de comunicação social coreanos, depois de uma conferência de imprensa na Casa Azul. A afirmação terá sido feita em resposta a um elogio feito pela viúva do ex-presidente sul coreano Kim Dae-jung, Lee Hee-ho. A viúva do ex-líder disse que Moon merecia um Prémio Nobel da Paz por ter conseguido juntar as duas Coreias. Dae-jung venceu o prémio Nobel da Paz por ter organizado as duas Coreias.



A esta declaração, Moon disse que o prémio devia pertencer a Donald Trump.



Estas declarações surgem dias depois de Moon se ter encontrado com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, na passada sexta-feira e ambos os países terem acordado um tratado de paz na península coreana que obriga à "desnuclearização total" de ambos os lados. Dentro de algumas semanas será a vez de Trump se reunir com Kim, assunto que terá sido debatido pelos presidentes coreanos durante o seu encontro.



Já em Janeiro, Moon tinha creditado Trump como um dos grandes responsáveis pela reunião entre os dois líderes coreanos.



Desde que chegou à Casa Branca, a administração Trump tem tentado impor várias sanções à Coreia do Norte, tendo o presidente norte-americano criticado o país e o seu líder diversas vezes através do Twitter.