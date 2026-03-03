Quarto dia de guerra: tudo sobre o conflito no Médio Oriente

Há 1 hora 03 de março de 2026 às 08:03 AfixadoSÁBADO
Quarto dia de conflito- Os Estados Unidos e Israel lançaram, no sábado, um ataque contra o Irão para "garantir que Teerão não obtém uma arma nuclear", segundo Donald Trump, e o cenário acabou por provocar a morte de mais de 550 pessoas.
- Em resposta a estes ataques, o grupo Hezbollah saiu em defesa de Irão e atacou Israel, que também retaliou rapidamente com bombardeamentos contra o Líbano. Como consequência, houve vários países no Médio Oriente a serem atingidos: foi o caso de Bahrein, Iraque, Jordânia, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Líbano e Chipre. Foi, aliás, em Chipre que uma base britânica foi atingida por um drone.
- O conflito entretanto já provocou a morte de 6 militares norte-americanos. Os Estados Unidos também foram surpreendidos quando três dos seus caças foram abatidos por "fogo amigo" no Kuwait.
- A escalada do conflito resultou numa subida dos preços dos petróleo, que aumentaram cerca de 8%, e deixou várias pessoas sem conseguirem regressar a casa, uma vez que muitas das viagens foram canceladas.
