Guerra Médio Oriente

Ao minuto

Quarto dia de guerra: tudo sobre o conflito no Médio Oriente

Estados Unidos e Israel atacaram este fim de semana o Irão, mas o conflito acabou por se alastrar a outros países como foi o caso do Líbano.

Conflito no Médio Oriente alastra-se ao Líbano
Conflito no Médio Oriente alastra-se ao Líbano Foto AP/Hassan Ammar
Ao Minuto Atualizado Há 26 minutos
Há 1 hora 03 de março de 2026 às 08:03 Afixado
autor SÁBADO

Quarto dia de conflito

- Os Estados Unidos e Israel lançaram, no sábado, um ataque contra o Irão para "garantir que Teerão não obtém uma arma nuclear", segundo Donald Trump, e o cenário acabou por provocar a morte de mais de 550 pessoas.

- Em resposta a estes ataques, o grupo Hezbollah saiu em defesa de Irão e atacou Israel, que também retaliou rapidamente com bombardeamentos contra o Líbano. Como consequência, houve vários países no Médio Oriente a serem atingidos: foi o caso de Bahrein, Iraque, Jordânia, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Líbano e Chipre. Foi, aliás, em Chipre que uma base britânica foi atingida por um drone.

- O conflito entretanto já provocou a morte de 6 militares norte-americanos. Os Estados Unidos também foram surpreendidos quando três dos seus caças foram abatidos por "fogo amigo" no Kuwait.

- A escalada do conflito resultou numa subida dos preços dos petróleo, que aumentaram cerca de 8%, e deixou várias pessoas sem conseguirem regressar a casa, uma vez que muitas das viagens foram canceladas.

Há 28 minutos 03 de março de 2026 às 09:20
autor Luana Augusto

Número de mortos sobe para 787

Já lá vão em 787 o número de mortos registados na sequência dos ataques conjuntos levados a cabo pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão. A informação está a ser avançada pelo Crescente Vermelho Iraniano e citada pelos meios de comunicação locais.
Há 44 minutos 03 de março de 2026 às 09:03
Lusa

Bolsas europeias em forte baixa devido à escalada do conflito no Médio Oriente

As principais bolsas europeias abriram hoje em forte baixa, afetadas pela escalada do conflito no Médio Oriente, que continua a disparar o preço do petróleo e do gás.

Cerca das 08h45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 1,83% para 612,25 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 1,40%, 1,76% e 2,07%, enquanto as de Madrid e Milão desvalorizavam 2% e 2,31%.
Há 50 minutos 03 de março de 2026 às 08:58
autor Luana Augusto

França envia sistemas antidrone para o Chipre após ataque a base britânica

França estará a planear enviar sistemas antimísseis e antidrones para o Chipre, depois de uma base aérea britânica ter sido atacada pro drones. A informação está a ser avançada esta terça-feira pela agência de notícias do Chipre, CNA.
Há 55 minutos 03 de março de 2026 às 08:53
Isabel Dantas

Trump desiludido com falta de apoio do Reino Unido: "Não tem sido uma grande ajuda"

Donald Trump concedeu uma entrevista telefónica ao tabloide inglês The Sun em que lamentou que o governo britânico não tivesse apoiado a ofensiva que os Estados Unidos e Israel lançaram contra o Irão. O presidente dos Estados Unidos deu mesmo a entender que Keir Starmer não o fez por estar a pensar nos eleitores muçulmanos do seu país.

Trump constatou que a relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos "não é sólida" e lamentou que as coisas já não fossem "como eram antes", o que o deixa "muito triste".  Leia a notícia completa. 
Há 1 hora 03 de março de 2026 às 08:48
autor Luana Augusto

Jato de Ronaldo deixa Arábia Saudita após ataque a embaixada dos EUA

O jato particular de Cristiano Ronaldo (acionista da Medialivre) abandonou a Arábia Saudita a meio da noite, enquanto a embaixada dos Estados Unidos em Riade era bombardeada. A informação está a ser avançada pelo

Não se sabe se a família do jogador da seleção portuguesa seguia a bordo do avião.
Há 1 hora 03 de março de 2026 às 08:41
autor Luana Augusto

Israel atinge estação de televisão no Líbano

A sede da Al-Manar TV - emissora libanesa ligada ao Hezbollah localizada nos subúrbios de Beirute - terá sido atingida durante esta madrugada por ataques israelitas. A informação foi adiantada pelo próprio canal.

Israel “teve como alvo o prédio do Al-Manar na área de Haret Hreik”, escreveu a emissora no Telegram.

Na segunda-feira, Israel já havia emitido um alerta de evacuação para a área onde se encontra o canal.
Há 1 hora 03 de março de 2026 às 08:28
Lusa

Preço do gás natural regista forte aumento de 22%

O preço do gás natural registou hoje um forte aumento de 22%, ultrapassando os 53 dólares por megawatt-hora (MWh), o nível mais elevado desde fevereiro de 2025, em pleno conflito no Médio Oriente.

De acordo com os dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, às 08h17 (07h17 hora de Lisboa), o gás natural para entrega num mês no mercado holandês TTF, de referência na Europa, subiu 22% para 53,14 dólares.

Na segunda-feira, o preço já tinha subido mais de 50%, embora tenha fechado o dia com uma subida de 40,81%.
Há 1 hora 03 de março de 2026 às 08:26
autor Luana Augusto

"Não há necessidade" de comprar combustível "por pânico", alerta ministro da Energia australiano

O ministro da Energia da Austrália pediu que os condutores não comprem combustível por pânico. Chris Bowen afirmou que o país possui reservas de gasolina para 36 dias, diesel para 34 dias e combustível de aviação para 32 dias – os níveis mais altos em mais de uma década.

“Não há necessidade de compras por pânico, isso só piorará a situação”, disse.

Este é já o terceiro dia consecutivo em que os preços do petróleo sobem. Esta subida ocorre a meio de rumores que apontam para a possibilidade de os ataques em todo o Médio Oriente poderem interromper as rotas de abastecimento.
Há 1 hora 03 de março de 2026 às 08:15
autor Luana Augusto

Embaixada dos EUA na Arábia Saudita atingida por drones

A embaixada dos Estados Unidos em Riade, capital da Arábia Saudita, foi esta terça-feira atingida por dois drones, que resultou num "incêndio de pequenas proporções".

À agência de notícias Reuters, três pessoas disseram que ouviram uma forte explosão e viram chamas a sair da embaixada, apesar do ministério da Defesa saudita garantir que o incêndio é de pequena escala. Ao NewsNation, o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu esclarecimentos para breve.

Segundo reportaram à Reuters duas pessoas familiarizadas com o acontecimento, a embaixada estava vazia no momento do ataque, não havendo, por isso, relatos de vítimas.
Há 1 hora 03 de março de 2026 às 08:03
autor SÁBADO

Há 2 horas 03 de março de 2026 às 07:38
Lusa

Guarda Revolucionária iraniana afirma ter destruído base dos EUA no Bahrein

A Guarda Revolucionária iraniana anunciou hoje ter lançado uma nova onda de ataques, desta vez contra uma base militar dos Estados Unidos no Bahrein, e afirmou tê-la destruído. "Neste ataque, 20 drones e três mísseis atingiram os alvos, destruindo o principal edifício de comando e os quartéis da base aérea dos Estados Unidos e incendiando os seus depósitos de combustível", afirmou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI) num comunicado divulgado pela agência iraniana Fars. A informação iraniana situou os ataques na região de Sheikh Isa, no norte da pequena ilha do Golfo, e contabilizou-os como a décima quarta onda ofensiva.
Há 2 horas 03 de março de 2026 às 07:28
Lusa

Preço do barril do petróleo Brent continua a subir, ouro e prata caem

Os preços do petróleo Brent registaram esta terça-feira uma subida de 3%, ultrapassando os 80 dólares por barril, o valor mais elevado desde junho de 2025, enquanto o ouro e a prata caíram em pleno conflito no Médio Oriente.

Às 07h00 de hoje (06h00 em Lisboa), segundo dados da Bloomberg compilados pela agência de notícias espanhola EFE, o preço do Brent, referência europeia, para entrega em maio subiu 2,98% para 80,02 dólares.

Durante as primeiras horas do dia, a subida foi ainda mais acentuada, tendo atingido os 80,45 dólares.
Há 2 horas 03 de março de 2026 às 07:25
Lusa

EUA revelam extenso arsenal usado nos ataques mas não confirmam número de feridos

Os Estados Unidos revelaram esta terça-feira que utilizaram parte do seu arsenal mais avançado durante as primeiras 48 horas da ofensiva contra o Irão, mas não especificaram quantos alvos terrestres foram destruídos, nem confirmaram oficialmente o número de norte-americanos feridos.

O Comando Central dos EUA (Centcom) publicou hoje nas redes sociais um balanço do equipamento militar utilizado até ao momento na Operação "Epic Fury" (Fúria Épica, em português), o nome dado à operação conjunta com Israel, que começou no sábado e que resultou na morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

As autoridades norte-americanas já adiantaram que sofreram seis mortes e o Centcom referiu hoje que as forças norte-americanas recuperaram recentemente os restos mortais de dois militares que estavam desaparecidos desde uma instalação atingida durante os ataques iniciais do Irão na região.
Há 2 horas 03 de março de 2026 às 07:23
Lusa

Voos a partir dos Emirados Árabes Unidos limitados: há viajantes retidos

Nos Emirado Árabes Unidos já há viajantes retidos por causa do número limitado de voos de retirada de pessoas, enquanto os governos de todo o mundo esforçam-se para tirar os seus cidadãos do Médio Oriente, devido à guerra.

Companhias aéreas de longo curso, como a Etihad Airways e a Emirates, com sede em Abu Dhabi e Dubai, e a companhia aérea low-cost FlyDubai disseram que iriam operar voos limitados a partir do país onde os sistemas de defesa aérea foram colocados em prática para intercetar mísseis e drones iranianos.

Mais de 90% dos voos agendados a partir de Dubai e mais de metade daqueles previstos a partir de Abu Dhabi ainda estavam cancelados na segunda-feira, de acordo com o site de rastreio de voos FlightAware.
Há 2 horas 03 de março de 2026 às 07:16
Lusa

Israel anuncia nova vaga de bombardeamentos em Beirute

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram uma nova vaga de ataques contra Beirute, capital do Líbano, visando quartéis e depósitos de armas do grupo xiita Hezbollah.

Os meios de comunicação social libaneses, como o L'Orient-Le Jour, noticiaram explosões nos subúrbios do sul da cidade, a mesma zona que foi atacada na madrugada de segunda-feira.

O grupo xiita libanês atacou o norte de Israel na madrugada de segunda-feira em resposta ao assassinato de Khamenei e aos atentados de Teerão, o que provocou uma resposta israelita com uma ofensiva em grande escala contra Beirute e o sul do Líbano.
Quarto dia de guerra: tudo sobre o conflito no Médio Oriente