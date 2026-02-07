Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Trump dá fundos em troca de atribuição do seu nome a estação ferroviária e aeroporto

Lusa 08:08
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas

O presidente norte-americano terá prometido mais de 16 mil milhões de dólares para um projeto de túnel ferroviário entre Nova Iorque e Nova Jérsia.

O presidente norte-americano, Donald Trump, prometeu libertar fundos federais congelados se o líder democrata no Senado aceitar dar o seu nome a uma estação ferroviária de Nova Iorque e ao aeroporto internacional de Washington, noticiaram os media locais.

Donald Trump
Donald Trump DR

Segundo vários media, incluindo a CNN e a NBC, Trump quer que o seu nome seja dado a dois dos locais mais movimentados dos Estados Unidos: a Penn Station, em Nova Iorque, e o Aeroporto Internacional Dulles, em Washington.

Citando fontes anónimas, os media relatam que Trump ofereceu ao líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, a libertação de mais de 16 mil milhões de dólares (13,5 mil milhões de euros) em fundos federais congelados pela sua administração, destinados a um grande projeto de túnel ferroviário entre Nova Iorque e Nova Jérsia, caso o político democrata concordasse em ajudar a renomear a estação ferroviária e o aeroporto.

Schumer, também senador por Nova Iorque, rejeitou a proposta, segundo as referidas fontes.

A CNN especificou que a oferta foi feita no mês passado.

O congressista Jerry Nadler, de Nova Iorque, classificou a tentativa de renomear o Aeroporto Dulles e a Penn Station como "extorsão e corrupção".

Os responsáveis pelas obras do túnel entre Nova Iorque e Nova Jérsia afirmaram num comunicado que os trabalhos serão "suspensos" este sábado "caso a transferência de fundos federais destinados ao projeto não seja retomada".

A comissão responsável pelo projeto, juntamente com os dois estados envolvidos, interpôs recentemente uma ação judicial para contestar a suspensão do financiamento.

Os presidentes norte-americanos recebem geralmente nomes de edifícios ou infraestruturas quando deixam o cargo ou após a sua morte, mas Trump, bilionário do setor imobiliário que é proprietário de uma torre com o seu nome na prestigiada Quinta Avenida de Nova Iorque, tem procurado assegurar desde já a homenagem.

Em dezembro, o conselho de curadores do Kennedy Center - escolhido pelo presidente republicano - votou a renomeação desta prestigiada instituição cultural de Washington como "Trump Kennedy Center".

Entretanto, o bilionário quer construir um "Arco da Independência", semelhante ao Arco do Triunfo em Paris, e iniciou a construção de um novo salão de baile na Casa Branca, demolindo a Ala Leste do edifício histórico.

Anunciou também o lançamento de uma nova classe de grandes navios de guerra que terão o seu nome.

Por fim, o Departamento do Tesouro confirmou a existência de um plano para uma moeda comemorativa de um dólar com a imagem de Trump, embora as leis proíbam colocar em notas a imagem de um presidente em funções ou vivo.

Trump celebra este ano, em junho, o 80.º aniversário, sendo já o presidente mais idoso a exercer o cargo.

Também este ano, os Estados Unidos comemoram o 250.º aniversário da independência, estando em preparação um conjunto pouco usual de eventos relacionados, incluindo uma corrida de fórmula Indy pelas ruas de Washington, DC e combates de luta livre na Casa Branca.

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões senado Transporte ferroviário Construção ferroviária Donald Trump Nova Iorque Washington D.C. Casa Branca Nova Jérsia Democracia Cristã Arco do Triunfo NBC
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Trump dá fundos em troca de atribuição do seu nome a estação ferroviária e aeroporto