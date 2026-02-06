Mau tempo: Von der Leyen garante que UE está com Portugal e lembra apoios europeus

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou esta sexta-feira que a Europa está com Portugal, na sequência das tempestades e inundações que assolam a Península Ibérica, lembrando os meios europeus disponíveis para a recuperação.



Von der Leyen garante que UE está com Portugal e lembra apoios europeus jan kranendonk/Getty Images/iStockphoto

"À medida que tempestades e inundações continuam a atingir Portugal e Espanha, deixando um rasto de perdas e destruição, os nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas. A Europa manifesta a sua solidariedade para com os nossos Estados-membros e as suas comunidades neste momento difícil", escreveu a líder do executivo comunitário numa publicação na rede social X.

De acordo com a responsável, o executivo comunitário está "pronto para prestar apoio com os meios disponíveis, nomeadamente redirecionando os fundos de coesão para apoiar a recuperação e reconstruir o que foi danificado".

"A Europa está convosco", concluiu Ursula von der Leyen.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.