Sábado – Pense por si

Pode visualizar no modo
Radar USA

Radar USA

Radar USA: As três "red lines" que Trump cruzou

Primeiro a Gronelândia, depois o ICE, agora a ameaça de "nacionalizar" as eleições nos estados democratas. Só os EUA podem salvar os próprios EUA de Donald Trump.
A carregar o podcast ...
SÁBADO 15:54 53 min.
15:54
Mais ouvidos
Outros episódios
Radar USA: Arranque da nova era

Radar USA: Arranque da nova era

Germano Almeida e Ana Rita Guerra dão o pontapé de saída para uma nova temporada do Radar USA, o programa de análise à política norte-americana.
mostrar mais
Publicidade
Podcasts
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

Radar USA: As três "red lines" que Trump cruzou