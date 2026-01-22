Sábado – Pense por si

Mundo

Trump assina carta de criação do "Conselho de Paz"

Lusa 12:04
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

Pelo menos 35 dos cerca de 50 chefes de Estado e de Governo convidados concordaram em participar no Conselho de Paz.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou esta quinta-feira a carta de criação dum Conselho da Paz em Davos, na Suíça, momentos depois de ter garantido que o organismo iria trabalhar “em coordenação” com as Nações Unidas.

Trump assina carta de criação do 'Conselho de Paz' com chefes de Estado e Governo
Trump assina carta de criação do "Conselho de Paz" com chefes de Estado e Governo AP

“A carta está agora em vigor e o Conselho da Paz é agora uma organização internacional oficial”, anunciou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na cerimónia, que contou com a presença de vários líderes que aceitaram o convite de Washington para participar no Conselho.

Pelo menos 35 dos cerca de 50 chefes de Estado e de Governo convidados concordaram em participar no Conselho de Paz, segundo avançou a Casa Branca na terça-feira, mas Trump convidu hoje todos os países a aderir à organização.

Artigos Relacionados
Tópicos Cerimónia Donald Trump Casa Branca Davos Washington D.C. Suíça Organização das Nações Unidas
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Trump assina carta de criação do "Conselho de Paz"