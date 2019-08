A administração Trump revelou esta quarta-feira a adoção de novas regras que permitem a detenção indefinida de famílias migrantes enquanto os tribunais decidem se lhes dão asilo ou não nos Estados Unidos As novas regras, que deverão entrar em vigor dentro de 60 dias mas segundo a Reuters deverão gerar oposição legal, substituem um acordo de 1997 que limita o período de tempo durante o qual as autoridades fronteiriças dos Estados Unidos podem deter crianças migrantes. Antes destas regras, as famílias tinham que ser libertadas dentro de 20 dias.Os membros da administração Trump culpam o acordo de 1997, chamado Acordo Flores, por encorajar migrantes a trazerem crianças com eles para que possam ser libertados nos Estados Unidos enquanto os seus casos estão pendentes na Justiça.À Reuters, responsáveis do Departamento de Segurança Interna que quiseram manter o anonimato relataram que a nova regra teria um efeito dissuasor ao mostrar aos potenciais imigrantes que não serão libertados nos Estados Unidos caso atravessem a fronteira com crianças.Geralmente, as famílias têm que esperar vários meses até que os seus casos sejam decididos pelo tribunal de imigração, e a nova regra deixará o Departamento de Segurança Interna manter as famílias em espaços de detenção.A Academia Americana de Pediatria defendeu várias vezes que a detenção não se adequa às crianças, que podem sofrer vários sintomas físicos e emocionais negativos. Os responsáveis sustentam que as famílias receberiam tratamentos de saúde mental e outros serviços.Trump tem adotado políticas anti-imigração, legal e ilegal. Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos revelou uma regra que negaria vistos e residência permanente nos EUA a imigrantes pobres.A administração Trump deteve migrantes através de uma política "tolerância zero" que separou centenas de crianças dos seus pais mas abandonou os esforços devido à oposição pública.Ao longo dos últimos quatro anos, só 18% dos imigrantes que foram libertados nos Estados Unidos enquanto o pedido de asilo era analisado respeitaram uma ordem judicial para sair do país, enquanto 97% em detenção foram removidos do país.