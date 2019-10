O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira a saída do secretário interino de Segurança Nacional, Kevin McAleenan, que liderou nos últimos meses a política de migração do governo norte-americano.

Na rede social Twitter, Donald Trump elogiou "o trabalho fantástico" de McAleenan, o quarto responsável por esta pasta em menos de três anos.

"Depois de muitos anos no governo, Kevin quer passar mais tempo com a família e ir para o setor privado", escreveu o presidente, acrescentando que o nome do substituto será conhecido na próxima semana.





Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector....