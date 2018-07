Três homens detidos em Londres por atacarem com ácido rapaz de três anos

A polícia ainda desconhece a razão do ataque e solicitou a colaboração dos cidadãos para apurar o acontecimento.

Três homens foram presos por suspeita de atacarem uma criança de três anos em Worcester, Londres. A agressão ocorreu numa loja de retalho, no passado sábado, dia 21 de Julho.

Segundo a polícia de West Marcia, citada pelo Independent, quando a "substância corrosiva foi atirada", a criança estava num carrinho, enquanto a sua família fazia compras numa loja Home Bargains. A polícia diz que os suspeitos têm 22, 25 e 26 anos.

O rapaz foi tratado no hospital às queimaduras na cabeça e no braço, e teve alta no domingo à tarde. Mesmo assim, a polícia não sabe quais as implicações a longo prazo das lesões.

O líder do Conselho de Worcester City Marc Bayliss descreveu o ataque como "mal no estado puro". Citado no Independent, Robin Walker, membro do parlamento desta cidade, classificou este acto como "horrífico" e que "o choque seria universal".

A polícia continua a pedir informações sobre o ataque. "Agradecemos a ajuda de toda a gente que partilhou informação sobre. Tudo isso está a ajudar-nos a criar melhor um quadro do que realmente aconteceu", pediu o detective inspector Tony Garner.