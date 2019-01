Passear os cães em carros também passará a ser punido, revelou a mesma fonte. "É proibido transportar cães em carros. Se alguém for apanhado a fazê-lo, vai ser alvo de sérias medidas policiais", garantiu Rahimi.



Em 2010, o Ministério da Cultura e Orientação Islâmica proibiu os media de publicaram anúncios para animais ou produtos com eles relacionados. Mais tarde, o parlamento tentou criar leis que multar e punir com açoites quem passeasse os seus cães na rua.

Passear o cão na rua ou transportá-lo de caro vai passar a ser proibido na capital do Irão , Teerão. Para o regime iraniano, ter um cão como animal doméstico – considerado tão sujo como urina, fezes, sangue, porcos e cadáveres – é um sinal de simpatia para com as cultura e políticas ocidentais. Como tal, ter um cão como animal doméstico tornou-se um ato controverso deste a Revolução Islâmica desde 1979."Temos autorização do Ministério Público para tomar medidas contra as pessoas que passeiam os cães em locais públicos, como parques", revelou o chefe da Polícia de Teerão, Hossein Rahimi, ao Young Journalists Club (YJC), grupo criado pelo regime para educar jovens jornalistas. A decisão, segundo as autoridades, advém do facto de os cães criarem "medo e ansiedade" nos iranianos.