Um tribunal regional brasileiro manteve a condenação de Lula da Silva , antigo presidente brasileiro, a 17 anos e um mês de prisão pelo caso de uma quinta em Atibaia, no interior de São Paulo. A pena foi aplicada devido aos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais: o tribunal considera que a quinta foi dada como pagamento de suborno das construtoras OAS e Odebrecht.Lula da Silva tinha recorrido da pena junto do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4). Os juízes mantiveram a sentença dada em novembro de 2019, negando os recursos apresentados pela defesa de Lula da Silva. Os advogados já anunciaram que pretendem recorrer da decisão do TRF-4.Em comunicado, a defesa de Lula considerou que os juízes ignoraram "provas da inocência" e que a decisão tem "caráter injusto e arbitrário".Em novembro de 2019, Lula da Silva foi colocado em liberdade condicional.Em 2018, o antigo presidente brasileiro foi condenado a uma pena de 12 anos de prisão por corrupção passiva e branqueamento de capitais. Foi dado como culpado de receber um apartamento de luxo em Guarujá, no estado de São Paulo, por ter prestado favores políticos à construtora da OAS. Seria preso em abril devido a essa condenação, cuja pena foi diminuída pelo Superior Tribunal de Justiça para oito anos e 10 meses.