Tribunal deixa cair vários crimes no caso Isabel dos Santos

Ex-líder da Sonangol é despronunciada das acusações de abuso de poder, fraude fiscal simples e associação criminosa, envolvendo a sua gestão da petrolífera.

O processo-crime contra Isabel dos Santos e outros arguidos, envolvendo o fornecimento de serviços e a gestão da Sonangol, conheceu novos desenvolvimentos, tendo o tribunal decidido deixar cair alguns crimes. A PwC Angola viu-lhe ser retirado o crime de fraude fiscal qualificada, enquanto Isabel dos Santos e Sarju Raikundalia são despronunciados dos crimes de abuso de poder. No caso da consultora, a justiça decidiu-se mesmo pelo arquivamento dos autos. 

