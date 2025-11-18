Kremlin acusa Polónia de 'russofobia' após suspeitas de sabotagem

Sábado – Pense por si

O porta-voz da presidência russa afirmou que "a russofobia está a florescer em toda a sua glória".

O Kremlin acusou hoje as autoridades polacas de promoverem "russofobia", depois de Varsóvia ter responsabilizado Moscovo por dois atos de sabotagem numa linha férrea para a Ucrânia e de ter detido dois cidadãos ucranianos.

O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, afirmou que o seu país "está a ser acusado de todas as formas de guerra híbrida ou direta que estão a ocorrer", sublinhando que, na Polónia, "estão a ser excessivamente zelosos quanto a isso".

Peskov acrescentou que "a russofobia está a florescer em toda a sua glória", numa resposta a um jornalista russo, sem, contudo, negar diretamente as acusações formuladas pelo Governo polaco.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, anunciou hoje que dois ucranianos ao serviço de Moscovo são suspeitos de dois atos de sabotagem a uma linha férrea que liga a Ucrânia à Polónia.

"Os autores identificados são dois cidadãos ucranianos que há muito operam e colaboram com os serviços russos", disse, perante o Parlamento, acrescentando que "as identidades são conhecidas", mas não serão divulgadas neste momento.

Os dois incidentes, que ocorreram entre sábado e segunda-feira, danificaram uma linha férrea que ajuda a abastecer a Ucrânia, um aliado da Polónia.

