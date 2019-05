O canal M1 avança que já foi acionada uma equipa de resgate.



A mesma fonte, citando a empresa de navegação, refere que no barco seguiam 34 pessoas, incluindo a tripulação.



O barco estava atracado perto do edifício do parlamento húngaro quando, alegadamente, foi atingido por outro navio turístico. Ao virar-se, ficou inundado devido às fortes correntes que se faziam sentir, na sequência de uma tempestade em Budapeste.

Três pessoas morreram e 16 estão desaparecidas após um barco turístico se ter virado no rio Danúbio, em Budapeste , capital húngara, esta quarta-feira.No barco estavam dezenas de pessoas a bordo.