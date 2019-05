As semanas de negociações não chegaram para superar as divisões entre os aliados religiosos e seculares, indica a Reuters. Na madrugada de quinta-feira, o Knesset votou com 74 votos a favor e 45 contra pela dissolução. As novas eleições podem ocorrer em setembro.



"Vamos ganhar" as próximas eleições, garantiu já Netanyahu.

Os deputados israelitas votaram a favor da dissolução do parlamento depois de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não ter conseguido formar governo através de uma coligação.Em abril, parecia certo que Netanyahu cumprisse um quinto mandato, depois de o seu partido Likud ter conseguido 35 dos 120 lugares do Knesset, o parlamento israelita. Apesar das suspeitas de corrupção que sobre ele recaem, negou qualquer transgressão e acusou os opositores de montarem uma caça às bruxas.