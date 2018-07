Polícia protege rapazes que humilharam mulher incapacitada

Os adolescentes ingleses acusados de atacarem com ovos e farinha uma mulher deficiente pediram protecção à polícia, devido às ameaças de morte que têm recebido. Os rapazes tiraram uma foto com a mulher, quando ela já estava coberta de ovos, que causou grande revolta quando se tornou viral nas redes sociais.

Os quatro rapazes com idades entre os 15 e os 17 foram presos e libertados na sexta-feira, dia 27 de Julho. O gangue pousou atrás da mulher de 49 anos que se encolhia com medo no banco do parque Bury St Edmunds, em Suffolk.

Após as ameaças recebidas nas redes sociais, os adolescentes pediram protecção à polícia. Um porta-voz da polícia de Suffolk disse ao jornal inglês Metro: "Os adolescentes receberam conselhos de segurança e segurança pessoal".