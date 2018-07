Criança de 3 anos morreu esquecida dentro de uma carrinha da creche

Uma criança de três anos morreu após ter ficado esquecida durante pelo menos quatro horas dentro de uma carrinha da creche. O caso, que ocorreu na quinta-feira, foi noticiado pela abc13, que revela que a criança só foi encontrada na altura em que o pai a foi buscar e os funcionários perceberam que não se encontrava.

Cerca de 30 crianças da Discover Me Academy, no condado de Harris, no Texas, tinham saído numa visita. No regresso, o menino de três anos ficou esquecido no interior da carrinha até o pai o ir buscar por volta das 19h00. Na lista de presenças estava assinalado que a criança tinha saído da carrinha – e durante mais de quatro horas ninguém reparou pela sua falta.

O condutor da carrinha e um auxiliar responsável pelas crianças foram detidos para interrogatório, estando o caso a ser investigado pelas autoridades locais.