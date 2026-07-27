Três feridos em ataque a faca em Paris. Duas vítimas em estado grave

Homem de 31 anos acabou por ser detido no local.

Um homem esfaqueou três mulheres - uma alegadamente grávida - na via pública, na manhã desta segunda-feira, perto da Porte de Clichy, em Paris, França.



Polícia Francesa TERESA SUAREZ/LUSA

De acordo com as autoridades, citadas pelo jornal Le Parisien, o alerta foi dado às 10h30 locais (11h30 em Portugal Continental) para "um homem com duas facas". Duas das vítimas ficaram em estado grave e tiveram de ser hospitalizadas de urgência.

O suspeito, um homem de 31 anos com alegados problemas de saúde mental, acabou por ser imobilizado e detido no local pelas autoridades policiais. Foi aberta uma investigação por tentativa de homicídio qualificado e o caso foi encaminhado à polícia judiciária francesa.