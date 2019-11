Três cachorros quentes em Roma por 119 euros

Uma família italiana pagou, em Roma, €119,34 por três cachorros-quentes, uma sanduíche de presunto e queijo, quatro coca-colas e uma água. Não é a primeira vez que os preços aplicados em alguns restaurantes nos pontos mais turísticos da cidade são notícia, mas esta história surge dois meses depois de duas japonesas terem pago €430 por pratos de esparguete com peixe.





Segundo o jornal Il Messagero, o serviço – que em Itália, se chama coperto ou servizio e corresponde ao trabalho dos funcionários, equivalendo a uma percentagem da conta – custou quase €20.A mãe, pai e três filhos, da região italiana da Puglia, pagaram a pesada conta.Roma foi notícia pelas mesmas razões no fim de setembro. Duas turistas japonesas pagaram €430 por dois pratos de esparguete com peixe e água . Para justificar a conta, o restaurante alegou também ao Il Messagero que as turistas pediram peixe fresco, vendido ao peso.A mesma fonte indica que o restaurante quer criar um autocolante anti-fraude para evidenciar os locais e evitar que os turistas sejam afetados pela inflação dos preços.