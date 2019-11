Avião da TAP choca com águia ao descolar no aeroporto de Bilbao

Um avião da TAP cancelou o voo com partida no aeroporto de Bilbao, no sábado passado, após ter colidido com uma águia de-de-asa-redona quando se preparava para descolar.



No momento da colisão, que ocorreu pelas 12h40, o aparelho deslocava-se a 260 quilómetros por hora, segundo avanço o jornal El Correo.



O animal acabou por ser absorvido pela turbulência do motor.



Os pilotos ativaram o alerta "ataque de pássaro (em inglês "bird strike") e acabaram por, à última hora, abortar a descolagem por precaução, travando rapidamente a aeronave para que esta fosse revista no aeroporto espanhol.



O avião - um ATR72 - é o único modelo de turbohélice a operar no Aeroporto de Loui e transportava no momento 70 pessoas para Lisboa, segundo a publicação Preference.com.



O incidente comprometeu também a aterragem de um outro avião, visto que não era seguro pousar com os restos mortais do pássaro na pista.



A aeronave teve que impedir a manobra de aterragem e recuperar altura para fazer um desvio, retornando minutos depois à pista, com o asfalto já limpo.