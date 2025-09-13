Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de setembro de 2025 às 17:43

Sete mineiros presos em mina ilegal de ouro após desabamento na Colômbia

O colapso de uma mina ilegal de ouro no sudeste da Colômbia prendeu sete mineiros debaixo de terra, depois de o túnel ter inundado e cedido. As equipas de resgate trabalham desde sexta-feira para tentar salvar os homens com vida.

