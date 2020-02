Tem barba ou bigode? É mais vulnerável ao coronavírus

Rosto completamente barbeado, uma pequena mosca sob o lábio inferior, um bigodinho à Hitler ou ligeiramente mais comprido e enrolado nas pontas são as melhores opções para quem quiser proteger-se devidamente, usando máscara respiratória na rua e no contacto com doentes, do Covid-19, o coronavírus identificado na China e que entretanto já se propagou à Europa e Estados Unidos.

A barba completa, mesmo que aparada e bem curta, bem como os bigodes farfalhudos e ligados às patilhas podem reduzir a eficácia das máscaras, ao entrarem em contacto com elas, tenham ou não válvulas respiratórias. De facto, os próprios pelos podem atravessar e perfurar o material das máscaras descartáveis e agarrar, em vez de filtrar, as partículas indesejáveis. No caso das que têm válvulas de filtragem embutidas, o problema persiste, pois os pelos obstruem a proteção.

A chamada mosca – que é só um bocadinho de barba junto ao lábio inferior – pode não estar na moda, mas é bem melhor para se proteger de que uma barba à lenhador, típica dos hipsters do século XXI.

Será que o risco de contrair o novo vírus vai mudar a moda como a Primeira Guerra Mundial a mudou há cem anos, quando os soldados, para melhor encaixarem a boca e o nariz em máscaras que os protegiam de gases e fumos, começaram a cortar os bigodes em formato de pequena escova de dentes, que veio a tornar-se a imagem de marca de Hitler e a grande moda masculina do seu tempo?

É bem possível, até porque as autoridades de saúde norte-americanos estão já a divulgar uma infografia (da responsabilidade dos Centers for Disease Control and Prevention), em que se assinalam os "penteados faciais" seguros e aqueles que não o são.



Ao todo, esta infografia inclui 36 estilos – do rosto completamente barbeado ao bigode à Salvador Dalí e à barba à Verdi ou Garibaldi (o revolucionário italiano na imagem que abre este artigo) – e apenas 12 são apropriados para a utilização de máscaras: sem barba nenhuma, mosca, patilhas longas sem ligação ao bigode, estilos Zorro e Zappa, tipo lápis, trincha ou morsa, escova de dentes (à Hitler), abat-jour (à Charlot), Chevron (à Tom Selleck) e revirado nas pontas mas pouco excedendo o lábio superior.

Infografia barbas Foto: DR