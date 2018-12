Tentativa de assalto a banco no Brasil faz 14 mortos, incluindo duas crianças

Atacantes tencionavam levar os reféns para dois bancos quando foram interceptados pela polícia. A polícia militar deteve três suspeitos e apreendeu explosivos, armas de fogo e três viaturas.

O número de mortos numa tentativa de assalto a bancos com reféns no nordeste do Brasil subiu para 14, informaram as autoridades este sábado. A tentativa de assalto ocorreu na madrugada de sexta-feira na cidade de Milagres, no estado do Ceará.



Segundo a polícia militar, um grupo armado fez como reféns pessoas que viajavam na autoestrada em direcção a Milagres, cidade com 30 mil habitantes.



A mesma fonte indicou que os atacantes tencionavam levar os reféns para dois bancos quando foram interceptados pela polícia, que disparou.



Cinco dos oito atacantes morreram durante o tiroteio com a polícia, enquanto outros dois morreram ao fim de poucas horas no hospital. Um oitavo suspeito morreu num outro confronto com a polícia, na periferia de Milagres. Seis reféns, entre os quais duas crianças, foram assassinados pelo grupo armado, de acordo com o presidente da Câmara de Milagres, Lielson Macedo Landim.



A polícia militar deteve três suspeitos e apreendeu explosivos, armas de fogo e três viaturas.



O estado do Ceará é um dos mais violentos do Brasil, com 59 mortes por cem mil habitantes.