12 de fevereiro de 2026 às 14:04

Tempestades impedem pescadores de trabalharem

Pescadores estão sem rendimentos no Algarve, uma vez que não trabalham há quase um mês. Em causa estão as sucessivas tempestades que têm assolado o País.

