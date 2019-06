Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 13 e os 21 graus, ao passo que no Porto as temperaturas oscilarão entre os 10 e os 18 graus.



O distrito mais frio esta sexta-feira é Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 5 e os 15 graus.



O IPMA alerta ainda para a possibilidade de v entos fracos a moderados, esta sexta-feira.



Sentir-se-á uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior.









Com o céu muito nublado, há a possibilidade da ocorrência de chuva fraca esta sexta-feira, em especial no litoral das regiões Norte e Centro do País.Apesar do regresso da chuva, segundo informações fornecidas pelo IPMA, as temperaturas vão atingir os 22 graus, nomeadamente em Castelo Branco, Santarém e Setúbal.