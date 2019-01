Tem acidente de carro por guiar com olhos vendados

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2 — Layton Police (@laytonpolice) January 11, 2019

O filme foi lançado pela Netflix e conta com Sandra Bullock no papel principal. As personagens tentam escapar a uma presença, que, quando vista, faz com que as pessoas cometam suicídio.



"Não existem desculpas para se fazer algo tão perigoso como conduzir com os olhos vendados, não apenas para o condutor como para todos", afirmou o agente da polícia Travis Lyman.

Nos Estados Unidos, uma jovem de 17 anos provocou um acidente rodoviário ao conduzir com os olhos vendados. A sua ação foi inspirada pelo filme Bird Box, no que já foi chamado como o Bird Box Challenge - o desafio Bird Box.Como no filme, as pessoas fazem várias ações com os olhos vendados. Agora, a pessoa que causou o acidente - que tapou os olhos com o gorro - terá que responder perante as autoridades por condução irresponsável. A polícia de Layton, no estado do Utah, partilhou a ocorrência no Twitter. "Bird Box Challenge a conduzir... resultado previsível. Isto aconteceu na segunda-feira como resultado de o condutor cobrir os olhos enquanto conduzia em Layton Parkway. Felizmente não houve ferimentos", escreveram na rede social.