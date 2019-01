Shelby Svensen é suspeito de ter matado a mulher, Jamie Ivancic, no início de 2018. No fim do ano, terá matado o sogro, a sogra e o cunhado.

Quando foi apanhado no dia 3 de Janeiro, Shelby Svensen confessou que tinha morto a sogra, o sogro e o cunhado. Eles foram encontrados sem vida em casa no dia de Ano Novo. Mas não ficou por aí: Svensen contou que há um ano tinha cometido um quarto homicídio: o da mulher. Ninguém deu por isso, porque ele fingiu que ela estava viva durante vários meses.



A mulher de Shelby, Jamie Ivancic, de 21 anos, vivia na Flórida, EUA. A família de Jamie também vivia no mesmo estado dos EUA, mas nunca terá desconfiado da morte dela. Shelby Svensen conseguiu enganá-los alegando que a mulher não podia falar ao telefone e que estava muito ocupada a tratar dos filhos. Terá também ludibriado os sogros. Em junho, o irmão de Jamie contou a uma outra irmã, Karma Stewart, que ela vivia no Texas.



"Há uns meses consegui falar com a mãe de Jamie no Facebook e ela disse que recebia fotografias dos miúdos. Dizia que Jamie estava bem, só ocupada a trabalhar e a ser uma mãe", contou ao jornal Tampa Bay a amiga de Jamie, Sarah Deaton.



Karma Stewart falou com Jamie Ivancic pela última vez via videochamada, a 25 de janeiro de 2018. Jamie, de 21 anos, queria divorciar-se e partir com os dois filhos. Terá sido uma das últimas pessoas a falar com Jamie. Mas continuou a receber mensagens de texto e fotografias dos sobrinhos ao longo de 2018, que terão sido enviadas pelo cunhado através do telemóvel da mulher.



Jamie e Shelby já tinham sido detidos por violência doméstica. Casaram-se em novembro de 2017, poucos meses antes do homicídio de Jamie. Além dela, Shelby é suspeito de ter matado o sogro, Richard Ivancic, de 71 anos; Laura Ivancic, de 59; e o antigo amigo e cunhado, Nicholas Ivancic, com 25 anos. Todos terão sido espancados. Agora, Shelby Svensen está detido numa prisão do Ohio e os dois filhos estão num lar.