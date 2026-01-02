Sábado – Pense por si

Mundo

Talento do golfe italiano está entre as vítimas mortais do incêndio em bar na Suíça

Correio da Manhã 09:50
Capa da Sábado Edição 29 de dezembro a 4 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro
As mais lidas

Jovem constava da lista de desaparecidos após o incêndio, divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano.

Emanuele Galeppini, o talento de golfe italiano de 17 anos, foi a primeira vítima mortal a ser identificada após o incêndio na Suíça que tirou a vida a mais de 40 pessoas e provocou mais de 100 feridos. A confirmação foi avançada pela própria Federação Italiana de Golfe (FIG), através de uma publicação feita no site e redes sociais, na quinta-feira. 

Rapaz italiano morre em incêndio na Suíça, consternando o Ministério dos Negócios Estrangeiros
Rapaz italiano morre em incêndio na Suíça, consternando o Ministério dos Negócios Estrangeiros

"A Federação Italiana de Golfe lamenta o falecimento de Emanuele Galeppini, um jovem atleta que carregava consigo paixão e valores autênticos. Neste momento de grande dor, os nossos pensamentos estão com a sua família e com todos aqueles que o amavam. Emanuele, permanecerás para sempre nos nossos corações", pode ler-se. 

O jovem constava na lista de desaparecidos após o incêndio, divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano. 

O incêndio seguido de explosão num bar na estância de ski de Crans-Montana ocorreu na madrugada desta quinta-feira, dia de Ano Novo. Segundo o jornal suíço Blick, testemunhas relatam que velas-foguetes, que estavam presas a garrafas de champanhe, provocaram o incêndio. 

Artigos Relacionados
Tópicos Incêndios Explosão Suíça Ministério dos Negócios Estrangeiros A Federação
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Talento do golfe italiano está entre as vítimas mortais do incêndio em bar na Suíça