Talento do golfe italiano está entre as vítimas mortais do incêndio em bar na Suíça

Jovem constava da lista de desaparecidos após o incêndio, divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano.

Emanuele Galeppini, o talento de golfe italiano de 17 anos, foi a primeira vítima mortal a ser identificada após o incêndio na Suíça que tirou a vida a mais de 40 pessoas e provocou mais de 100 feridos. A confirmação foi avançada pela própria Federação Italiana de Golfe (FIG), através de uma publicação feita no site e redes sociais, na quinta-feira.



"A Federação Italiana de Golfe lamenta o falecimento de Emanuele Galeppini, um jovem atleta que carregava consigo paixão e valores autênticos. Neste momento de grande dor, os nossos pensamentos estão com a sua família e com todos aqueles que o amavam. Emanuele, permanecerás para sempre nos nossos corações", pode ler-se.

O incêndio seguido de explosão num bar na estância de ski de Crans-Montana ocorreu na madrugada desta quinta-feira, dia de Ano Novo. Segundo o jornal suíço Blick, testemunhas relatam que velas-foguetes, que estavam presas a garrafas de champanhe, provocaram o incêndio.