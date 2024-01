Taiwan emite alerta para “ataque aéreo” após China lançar satélite

O ministério da Defesa de Taiwan enviou esta terça-feira uma mensagem por telemóvel aos residentes da ilha a alertar para um "ataque aéreo", após Pequim ter anunciado o lançamento bem-sucedido de um satélite.







REUTERS/Ann Wang

Tópicos Taiwan alerta ataque China balões satélites aviso telemóvel população

O alerta que apareceu automaticamente nos ecrãs dos telemóveis apelou à população para "ter cuidado", quatro dias antes das eleições presidenciais e legislativas de Taiwan. As versões em chinês e inglês diferem, porém, no desígnio do objeto que alegadamente atravessou o espaço aéreo da ilha."Alerta de ataque aéreo: míssil a sobrevoar o espaço aéreo de Taiwan, atenção", lê-se na versão em inglês da mensagem, partilhada com a agência Lusa por um residente no território.A versão em chinês refere antes que a China lançou um satélite às 15h04 (7h04, em Lisboa), que atravessou o espaço aéreo do sul de Taiwan."Se for encontrado um objeto desconhecido, por favor notifica a polícia", acrescentou a mensagem do ministério.