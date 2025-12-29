Sábado – Pense por si

Mundo

Taiwan condena manobras militares chinesas e acusa Pequim de escalar tensão regional

07:55
As mais lidas

O Ministério da Defesa de Taiwan denunciou “diversos tipos de hostilidade militar e operações de desinformação” por parte de Pequim e confirma a ativação de um centro de resposta.

As autoridades de Taiwan condenaram esta segunda-feira as manobras com fogo real iniciadas pela China em torno da ilha, denunciando uma campanha de “intimidação militar” e “provocações irracionais” que, segundo Taipé, ameaçam a paz regional.

Taiwan acusa a China de “intimidação militar”
Taiwan acusa a China de “intimidação militar” Taiwan

Em comunicado, a porta-voz presidencial, Karen Kuo, afirmou que a estabilidade no Estreito de Taiwan e no Indo-Pacífico representa um “amplo consenso” da comunidade internacional e alertou que os exercícios militares chineses “socavam flagrantemente a segurança regional” e desafiam o direito internacional.

As críticas surgem após o Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular (ELP) da China ter anunciado manobras com munição real ao redor da ilha, a decorrer entre hoje e terça-feira, numa altura em que Pequim reforça a pressão militar sobre Taiwan, num contexto de deterioração das relações com o Japão e de apoio crescente dos Estados Unidos a Taipé.

Kuo assegurou que as Forças Armadas e os serviços de segurança taiwaneses mantêm um acompanhamento “antecipado e exaustivo” da situação, com “todas as medidas necessárias” acionadas para garantir a segurança do território. “A população pode estar tranquila”, garantiu.

O Ministério da Defesa de Taiwan divulgou também uma nota em que denuncia “diversos tipos de hostilidade militar e operações de desinformação” por parte de Pequim e confirma a ativação de um centro de resposta, com o destacamento de forças descritas como adequadas para proteger a soberania e a democracia da ilha.

“Defender a liberdade e a democracia não é uma provocação”, afirmou o ministério, que acusou a China de agir de forma agressiva e de ser “o maior fator de perturbação da paz”, ao mesmo tempo que reforçou a necessidade de acelerar uma capacidade de dissuasão “altamente resiliente”.

As autoridades de Taipé defenderam que apenas uma paz obtida através da força e prontidão pode ser duradoura e prometeram manter vigilância contínua sobre as ações da China: “Não subestimaremos as suas capacidades, mas também não subestimaremos as nossas”.

Kuo acusou ainda a China de promover uma “expansão autoritária” e mencionou episódios recentes de intimidação a Japão e Filipinas, que agravaram de forma unilateral a tensão regional. A porta-voz instou Pequim a “agir com racionalidade e moderação”, evitar “erros de cálculo” e terminar “provocações irresponsáveis”.

Segundo o ELP, os exercícios visam enviar um “sério aviso” às forças separatistas que defendem a independência de Taiwan e à “interferência externa”.

Taiwan é autogovernado desde 1949, mas a República Popular da China considera a ilha uma “parte inalienável” do seu território e não exclui o uso da força para alcançar a reunificação, posição rejeitada pelo Governo de Taipé, que defende que apenas os 23 milhões de habitantes da ilha têm o direito de decidir o seu futuro político.

Artigos Relacionados
Tópicos Desinformação e informação errada Política Serviço militar Força de paz Taiwan Pequim China Karen Kuo Exército de Libertação Popular Ministério da Defesa
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Ledo
Pedro Ledo

Videovigilância mais segurança

É de extrema importância munir as nossas cidades com tecnologia de vídeovigilância para a salvaguarda das pessoas e bens, mas Portugal está a ficar para trás face a outros países europeus.

Menu shortcuts

Taiwan condena manobras militares chinesas e acusa Pequim de escalar tensão regional