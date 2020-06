Suspeito de raptar Maddie investigado por homicídio de outra criança na Alemanha

Tristan Brübach. Este mais um nome de uma criança que pode ter sido vítima de Christian Brueckner, o suspeito de raptar Maddie. De acordo com o jornal alemão Frankfurter Neuer Presse, as autoridades de Frankfurt estão a investigar a ligação do suspeito alemão ao homicídio de Tristan, uma criança de 13 anos que desapareceu em 1998 num parque em frente à estação de comboios Frankfurt-Höchst e cujo corpo foi encontrado por crianças que voltavam da escola num túnel conhecido localmente como túnel de Liederbach.





Retrato-robô do assassino de Tristan Brübach





Brübach tinha sido espancado até ficar inconsciente, estrangulado, violado e torturado. A causa da morte foi um longo corte no pescoço, mas Tristan foi ainda mutilado. Ambos os testículos, assim como a carne das nádegas e coxas, foram removidos. A arma do crime estava num bloco de cimento próximo. O assassino foi visto à distância por três adolescentes que não perceberam, no entanto, o que estavam a testemunhar.





Tristan Brübach





Estas testemunhas deram à polícia uma descrição do suspeito e um retrato-robô foi desenhado. Foi através desse mesmo retrato, muito semelhante a Christian Brueckner, que as autoridades decidiram agora investigar se o principal suspeito do caso Maddie não estará também envolvido no brutal homicídio de Tristan Brübach.



Até agora, este caso tem sido um mistério na Alemanha tal como o de Maddie, Peggy, Inga e René, todos casos que estão a ser ligados a Christian Brueckner.