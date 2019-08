Suspeita de acidente radioativo na Rússia assusta populações

Um acidente misterioso que levou à exposição das populações à radioatividade ocorreu no dia 8 de agosto às 11h50, hora de Moscovo (9h50 em Lisboa), Rússia. Os cidadãos de Arkhangelsk e Severodvinsk estão a abastecer-se de iodo - usado para diminuir os efeitos da exposição à radioatividade. "Toda a gente tem telefonado a perguntar sobre o iodo, durante o dia todo", afirmou a responsável de uma farmácia ao site 29.ru.





O Ministério da Defesa da Rússia divulgou que pelo menos duas pessoas morreram e seis ficaram feridas devido à explosão do motor de um foguetão na base militar, indica a agência Reuters. Antes, indicara que não tinham sido libertados produtos químicos nocivos na atmosfera e que os níveis de radiação permaneciam inalterados. Apesar de as autoridades de Severodvinsk terem detetado um breve pico de radioatividade, ainda não foram dados esclarecimentos oficiais sobre o incidente. Segundo a Greenpeace, os níveis de radioatividade aumentaram 20 vezes acima do normal.Em Severodvinsk, são construídos submarinos movidos a energia nuclear. Perto do local do incidente, foi fechada parte da baía de Dvina, no Mar Branco (um braço do mar de Barents), sem explicações.Segundo um oficial da Marinha que falou com o jornal Kommersant, o acidente terá ocorrido numa zona de testes junto ao mar e a explosão deverá ter causado um derrame tóxico. Os media russos indicam que o derrame ocorreu numa área de testes com armas perto da aldeia de Nyonoksa. Aí perto, há relatos em como existe uma área usada para testes com armas, incluindo mísseis balísticos e cruzeiro utilizados pela Marinha russa. Há especulação sobre ter sido testado num novo míssil hipersónico, chamado Tsirkon.