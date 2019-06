Duas mulheres foram acusadas de o terem envenenado ao esfregarem VX líquido, uma arma química, no seu rosto. As duas mulheres foram detidas e libertadas passados dois anos depois de o Ministério Público malaio ter retirado as acusações contra elas. Ambas as mulheres afirmaram não saber que se tratava de uma arma letal, pensando tratar-se de uma partida de televisão.



A defesa das mulheres baseou o seu caso referindo que as mulheres haviam sido ludibriadas e que foram instrumentos num plano orquestrado por serviços norte-coreanos. Segundo os seus advogados, nos dias que antecederam a morte de Kim, as duas mulheres tinham sido pagas para participarem em partidas em que atiravam líquidos a pessoas em aeroportos, hotéis e centros comerciais. Para elas, a situação com o meio-irmão do líder norte-coreano seria apenas mais uma partida.



Tanto as autoridades norte-americanas com da Coreia do Sul acusam Pyongyang de ser responsável pela morte de Jong-nam, mas o regime norte-coreano rejeita as acusações, dizendo não ter qualquer envolvimento com a morte do meio-irmão do líder.



Kim Jong-nam era tido como o futuro líder norte-coreano mas, quando o pai morreu, foi preterido em favor do irmão mais novo Kim Jong-un. Vivia afastado da família e passava a maior parte do seu tempo fora da Coreia do Norte. Era bastante crítico do regime que se vivia na Coreia do Norte e da liderança do meio-irmão.



Antigos responsáveis dos EUA disseram ao Wall Street Journal que "era improvável que o meio-irmão, que viveu fora da Coreia do Norte durante muitos anos e não tinha uma base de poder em Pyongyang, conseguisse fornecer detalhes sobre o funcionamento interno do país". A CIA recusou-se a comentar o caso.

O meio-irmão de Kim Jong-Un, o presidente da Coreia do Norte, que foi assassinado na Malásia em 2017, era um informador da CIA, avança o jornal norte-americano The Wall Street Journal. As autoridades norte-americanas não confirmaram nem desmentiram esta notícia, tendo preferido não comentar o caso.De acordo com o jornal, Kim Jong-nam estaria a colaborar com os serviços de informação norte-americanos e estaria na Malásia para se encontrar com uma fonte sua, quando foi morto no aeroporto de Kuala Lumpur.