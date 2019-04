Lançamento foi supervisionado pelo líder do regime de Pyongyang, Kim Jong-un.

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, supervisionou, esta quarta-feira, o teste de uma nova arma tática guiada. A informação sobre o lançamento foi revelada pela agência de notícias estatal KNCA, que não revelou mais detalhes sobre as características desta arma.

De acordo com a mesma fonte, o chefe do regime de Pyongyang elogiou a prestação de cientistas e militares, defendendo que têm feito "um bom trabalho para melhorar as capacidades de defesa" da Coreia do Norte. Além de supervisionar o lançamento, Kim Jong-Un visitou ainda uma base da força aérea e assistiu a um exercício de voo.

De acordo com a agência Yonhap, da Coreia do Sul, esta foi a primeira vez em cinco meses que Kim esteve numa inspeção de atividades militares.

Ainda que a Coreia do Norte tenha assumido o teste, os EUA, segundo a imprensa internacional, garantem não ter registado nenhum lançamento. As relações entre os dois países estão num impasse desde a segunda reunião de Kim com o presidente norte-americano, Donald Trump, que terminou sem nenhum acordo.