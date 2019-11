Supremo Tribunal de Israel confirma decisão de expulsar diretor de ONG

O Supremo Tribunal de Israel ratificou esta terça-feira a decisão de expulsar o norte-americano Omar Shakir, diretor da organização humanitária Human Rights Watch (HRW) para Israel e territórios palestinianos, acusado de apoiar um boicote ao Estado judeu.

A decisão de expulsar Shakir pertence agora ao Governo israelita, que revogou em 2018 a sua autorização de residência referindo que o diretor da HRW apoia uma campanha para boicotar Israel.

Um tribunal de primeira instância ordenou, em abril passado, a deportação de Omar Shakir com o argumento de que as suas atividades contra a ocupação de territórios na Cisjordânia equivalem a um boicote a Israel.

O diretor da organização dos direitos humanos recorreu ao Supremo, mas este tribunal decidiu hoje manter a sentença já dada.

A lei israelita impede a entrada no país daqueles que apoiam publicamente um boicote a Israel ou à sua ocupação da Cisjordânia.

A Human Rights Watch contesta a posição judicial, assegurando que nem a organização nem Omar Shakir planearam qualquer boicote a Israel e lembrou que o diretor da HRW é cidadão norte-americano.

A organização humanitária apelou ainda às empresas para que deixem trabalhar os territórios ocupados.

No ano passado, a HRW publicou um relatório no qual referia as implicações negativas do negócio de alojamento local Airbnb nos territórios ocupados, tendo a empresa decidido retirar as mais de 200 ofertas disponíveis nos territórios israelitas atualmente ocupados.

A decisão judicial estava a ser adiada há meses, mas Shakir poderá agora ser deportado de imediato.