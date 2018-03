Stephon Clark foi baleado oito vezes pela polícia

A autópsia do jovem afro-americano concluiu que a vítima não sofreu perfurações frontais, contrariando a versão oficial. A polícia disparou vinte tiros.

Stephon Clark morreu no dia 18 de Março, em Sacramento, Califórnia. Todos os oito tiros que levaram à sua morte entraram pelas costas e pelo lado, informou a família este sábado, com base numa autópsia independente que contraria a versão oficial que dizia que o homem avançava em direcção aos polícias.



A autópsia ao corpo de Stephon Clark foi realizada pelo patologista Bennet Omalu, que concluiu que a vítima não teve qualquer perfuração frontal e que levou "entre três e 10 minutos" para morrer.



"Durante toda a interacção, estava de costas para os polícias, não de frente", explicou numa entrevista colectiva em Sacramento. "Pode concluir-se, razoavelmente, que recebeu sete disparos [somente] nas costas", acrescentou o médico.



As conclusões desta autópsia contrariam as afirmações das autoridades de que Stephon avançava na direcção dos polícias quando foi alvejado mortalmente.



Nesse domingo, 18 de Março, a polícia respondeu a uma chamada de emergência sobre um homem que havia partido a janela de carros num bairro na capital da Califórnia.



Após uma perseguição a pé, gravada em vídeo por um helicóptero que sobrevoava a zona, o jovem recolheu-se nas traseiras de uma casa. No total, a polícia disparou vinte tiros. Ao revistar o corpo, os agentes encontraram apenas um telefone.



"Esta autópsia independente mostra que Stephon não era uma ameaça para a polícia e foi massacrado em outro assassinato policial sem sentido sob circunstâncias cada vez mais questionáveis", disse em comunicado Benjamin Crump, advogado da família de Stephon Clark.



A morte de Clark gerou manifestações pacíficas em Sacramento durante as últimas duas semanas. A sua morte é a mais recente de uma série de ataques fatais a tiros cometidos por polícias de diversos estados americanos contra homens negros e que geraram protestos nacionais.