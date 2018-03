O Conselho de Segurança da ONU impôs sanções contra 21 transportadoras navais, 27 navios e um empresário.





O Conselho de Segurança da ONU impôs este sábado sanções contra 21 transportadoras navais, 27 navios e um empresário, acusados de manterem relações comerciais com a Coreia do Norte em violação de anteriores sanções internacionais.



A proposta de sancionar navios e empresas que não respeitam o embargo à Coreia do Norte partiu há cerca de um mês da representação permanente dos Estados Unidos da América junto das Nações Unidas, como resposta aos testes nucleares e balísticos de Pyongyang, e foram hoje adoptadas pelo Comité do Conselho de Segurança para Coreia do Norte.



As medidas contra as empresas e as pessoas físicas que mantêm relações comerciais com a Coreia do Norte em violação das sanções internacionais, visam fundamentalmente impedir a compra de petróleo e de carvão por Pyongyang e são consideradas, por fontes diplomáticas, como "as mais amplas desde o anúncio das restrições pelo Conselho de Segurança".



Os nomes das pessoas jurídicas e físicas foram propostas pelos EUA no mês passado, após o correspondente anúncio pelo Departamento do Tesouro do país. "A aprovação desta lista histórica de sanções emite um claro sinal sobre a união da comunidade internacional e dos seus esforços para exercer uma pressão máxima contra o regime norte-coreano", declarou em comunicado a representante permanente dos EUA na ONU, Nikky Haley.



As sanções foram aprovadas numa altura em que os Estados Unidos manifestaram disponibilidade para iniciar um diálogo directo com a Coreia do Norte, estando prevista a realização, em finais de maio, de uma cimeira entre o presidente Donald Trump e Kim Jong-un.



Apesar da abertura diplomática, os Estados Unidos deixaram claro que continuarão a pressionar Pyongyang através da aplicação de sanções.